Iltempo.it - Casi di scabbia, al Virgilio scatta la profilassi: la circolare agli studenti

Caos al liceo, dove si sono accertati duedinella sede centrale della scuola, in via Giulia. A metterlo nero su bianco una, la numero 221 del 24 marzo, della dirigenza scolastica inviata poi a tutti gli alunni. Nel detto si specifica che «laè una malattia infettiva dovuta a un parassita (acaro) che penetra nello strato superficiale della pelle e determina piccole lesioni cutanee». La trasmissione «si ha con un contatto diretto pelle a pelle con la persona infestata o raramente, con un contatto con effetti personali infestati». Una circostanza questa porta ad adottare misure di igiene ambientale come «aerare i locali più frequentemente e disinfettare i pavimenti delle aule, i banchi, i piani di lavoro si legge nella missiva - con prodotti disinfettanti di uso comune».