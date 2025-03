Ilgiorno.it - Case a canone concordato agli autisti di bus e tram

"La Regione garantirà alloggi a, ai macchinisti e al personale del trasporto pubblico locale per facilitarne la permanenza in Lombardia, come già avviene per le forze dell’ordine, i Vigili per fuoco e il personale sociosanitario". Ad annunciarlo sono gli assessori regionali Paolo Franco (Casa e Housing sociale) e Franco Lucente (Trasporti), dopo l’approvazione del protocollo d’intesa con le Aler avvenuta ieri in Giunta. "L’obiettivo – ha evidenziato Franco – è offrire una soluzione abitativa praticabile a lavoratori che, sempre più spesso, rinunciano a stabilirsi in Lombardia a causa dei costi degli affitti sul mercato privato, soprattutto nelle aree metropolitane ma non solo. La carenza die personale del comparto deriva anche da questa difficoltà, con il rischio di ripercussioni sul servizio di trasporto pubblico nei territori".