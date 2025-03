Ilgiorno.it - Cascina Bindellera di Cassina. L’antico edificio nel degrado: "Facciamone un “Dopo di noi“"

Leggi su Ilgiorno.it

e crolli la divorano da decenni, le sterpaglie la soffocano, i rifiuti abbandonati la assediano. Ma il sogno della rinascita della, o meglio di quel che resta delcomplesso rurale sprofondato nelle campagne della frazione di Sant’Agata, non è mai morto. E un progetto nel cassetto è in chiave sociale: fra le vecchie mura alloggi e spazi per il “di noi”. La firma sul piano di massima, già presentato alla sindaca Elisa Balconi, è della cooperativa sociale Filippide, corazzata pro-disabilità da decenni attiva a. E che già tre anni fa raggiunse, con il Comune e grazie a una grande campagna solidale, un traguardo fondamentale: l’apertura di una prima sede per il “di noi” in un appartamento parrocchiale di Sant’Agata. Quanto al Comune, ha sempre posto il recupero delle fra le priorità.