Casa Bianca | Nessun segreto sulla chat

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.55a informazione militare classificata è stata condivisa. Lo ha affermato la portavoce della,Leavitt, a proposito delladel Pentagono sui piani anti-Houthi condivisa per errore con il direttore di The Atlantic. "piano di guerra è stato discusso" e "materiale classificato è stato mandato nello scambio messaggi". Il presidente Trump difende il suo consigliere per la Sicurezza:"Waltz ha imparato la lezione ed è un brav'uomo". Non c'è stato "alcun impatto" sull'operazione militare.