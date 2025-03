Ilcampoonline.it - Carpi, grido d’allarme dei negozianti: «incassi giù a causa dei cantieri»

I numerosiin città non solo complicano la circolazione, ma danneggiano anche i commercianti. Come riportato nei giorni scorsi dalla Gazzetta di Modena, Fratelli d’Italia porterà il tema in Consiglio Comunale, chiedendo all’amministrazione di sostenere economicamente le attività colpite.Federica Catellani, presidente di FdI, sottolinea che il piano di riqualificazione in corso sta mettendo in difficoltàe artigiani, che registrano perdite economiche.La mozione, firmata con Riccardo Righi, propone un fondo di ristoro per compensare i mancati guadagni. «Non possiamo lasciare i commercianti soli – dichiara il consigliere Enrico Fieni – serve un sostegno concreto».FdI chiede un contributo economico o sgravi fiscali, ma anche un dialogo con gli esercenti per trovare soluzioni che riducano i disagi.