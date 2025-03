Ilfattoquotidiano.it - Caro ministro Piantedosi, spieghi quell’aggressione a un giornalista

di Fiore IsabellaSignordell’Interno, ho appena visto la scena, girata a Cosenza, di quattro poliziotti avvinghiati sul corpo di un cittadino, forse un delinquente, in preda ad un raptus resistenziale verso dei servitori dello Stato. Ho approfondito la cosa e scopro che il malcapitato è il, Gabriele Carchidi, direttore di Iacchite, un giornale che scrive le cose che tanti giornali, per fortuna non tutti, tacciono. La domanda che mi sono posto è perché ciò sia accaduto considerato che si tratta di una figura pubblica conosciuta e non di un evaso da una colonia penale.Dalla nota dell’ufficio stampa della Questura cosentina ho avuto conferma dei miei dubbi sulla ortodossia del comportamento degli agenti della volante; nota che così recita: “In riferimento alle notizie stampa circa un servizio di controllo del territorio di sabato scorso presso il quartiere San Vito si precisa che nell’ambito dell’attività effettuata, il personale dell’Ufficio Volanti ha ritenuto di identificare un cittadino che assumendo una posizione ostile, rifiutava di declinare le proprie generalità”.