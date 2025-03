Thesocialpost.it - Carlo e Camilla in Italia ad aprile, ma senza incontro con Papa Francesco: tutto annullato

La notizia è stata confermata e ora è diventata ufficiale. La visita ufficiale di ReIII e della Reginain, prevista dal 7 al 10, subirà una modifica importante: non ci sarà l’con.La notizia è stata confermata da Buckingham Palace, che ha spiegato come la decisione sia stata presa di comune accordo, considerando lo stato di salute del pontefice., infatti, è ancora in convalescenza e le sue condizioni hanno reso necessario il rinvio dell’udienza. Da parte loro, i sovrani britannici hanno espresso gli auguri di una pronta guarigione.Un viaggio diplomatico di grande rilievoQuesta sarà la prima visita ufficiale inperIII da re, un viaggio di grande importanza dal punto di vista diplomatico e istituzionale. Il sovrano britannico, noto per il suo forte impegno in temi come il cambiamento climatico, la sostenibilità ambientale e il dialogo interreligioso, avrà comunque una fitta agenda di incontri con le autoritàne.