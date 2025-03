Velvetgossip.it - Cardinaletti presenta al Tg1 l’intervista con l’ex Cremonini: successo virale sui social

Giorgiasi è recentemente trovata a gestire un momento delicato durante l’edizione serale del Tg1, andata in onda il 12 marzo 2025. La giornalista ha dovuto annunciare il nuovo trionfo del suo ex compagno, Cesare, con il quale ha condiviso una relazione fino allo scorso novembre. L’occasione è stata l’anticipazione delLIVE25, il tour dell’artista bolognese che partirà dallo stadio San Siro di Milano il 15 e 16 giugno. Laha affrontato il compito con professionalità, mantenendo il suo consueto stile sobrio e discreto.Durante il telegiornale, la giornalista ha ceduto la parola a Marco Liorni, conduttore de L’Eredità, dopo aver fatto l’annuncio del tour. A fine trasmissione, è stata trasmessa un’intervista a, realizzata da Caterina Proietti, scelta probabilmente per evitare un’interazione diretta tra i due ex.