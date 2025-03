Tv2000.it - Carceri, Mattarella: “Grave sovraffollamento, situazione critica”

Leggi su Tv2000.it

Il Corpo della Polizia Penitenziaria celebra 208 anni. Occasione per il Presidente della Repubblica per riconoscere il valore dell’impegno degli agenti nelleitaliane e per ricordare il tema delnegli istituti di pena.Servizio di Fabio Bolzetta: “” TG2000.