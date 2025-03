Ilrestodelcarlino.it - "Capucci premeditò entrambi i delitti": rinviato a giudizio

Secondo la pubblica accusail delitto dii congiunti. A parere della difesa, invece, l’anziana madre morì per cause terze: naturali o ‘indotte’ dall’altro figlio. È statoieri acon l’accusa di omicidio volontario il 70enne Uber, accusato del delitto della madre. Per l’uccisione del fratello Emore, 66 anni (le vittime furono trovate entrambe morte nella casa di famiglia di Vignola, ad ottobre 2023) l’imputato è già a processo davanti alla Corte d’Assise presieduta dalla dottoressa Ester Russo. Per quanto riguarda la morte della madre, Anna Malmusi, 88 anni, infatti, il procedimento era stato stralciato lo scorso anno al fine di proseguire le indagini ed ora i fascicoli saranno unificati. La prossima udienza è prevista per il prossimo 22 aprile. A trovare i corpi di mamma e figlio, la sera del primo ottobre di due anni fa era stata la figlia di Uber, dal momento che il padre non rispondeva al telefono.