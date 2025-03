Anteprima24.it - Capua pronta ad accogliere il murales più grande del mondo

Tempo di lettura: < 1 minutoSanta Maria Capua Vetere si prepara ad una bellissima iniziativa di arte urbana: il progetto Libertà, a cura dell'artista Alessandro Ciambrone, che porterà sulla facciata del carcere il murale candidato al Guinness World Record.L'evento di presentazione si terrà sabato 29 marzo (alle 10.30) in Piazza Malatesta, luogo simbolo di rigenerazione urbana anche grazie all'intervento artistico già realizzato da Ciambrone. Alla presentazione ci saranno l'artista Alessandro Ciambrone, la Direttrice della Casa Circondariale Dott.ssa Donatella Rotundo e il Sindaco Antonio Mirra. Un'occasione unica per scoprire in anteprima un'opera destinata a segnare la street art.