Sololaroma.it - Capozucca: “Gasperini vicino alla Roma in passato, arriverà? Bisogna chiederlo a lui”

Leggi su Sololaroma.it

Ranieri tiene i suoi concentrati sul campo, e verso il Lecce il dubbio è N’Dicka, ma la questione nuovo allenatore rimane centrale nella capitale. La scelta sembra essere ricaduta su Gian Piero, ed anche un fine conoscitore del tecnico dell’Atalanta come Stefano, direttore sportivo tra le altre di Genoa e Cagliari, ne ha parlato in una lunga intervista a TeleRadioStereo. La prima domanda è stata secca: “Verràa lui. L’ho sentito contento per il premio che ha ricevuto, gli hanno chiesto tutti dei giallorossi”.Non si sbilancia più di tanto dunque su presente e futuro, ma prima di addentrarsi sulallenatore, un commento anche su Ranieri e sul club giallorosso: “Ranieri vuol dire fiducia, per parafrasare una pubblicità. Ènista e già questo è molto importante per tifosi e piazza, ma la società è un po’ assente.