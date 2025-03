Ilrestodelcarlino.it - Capodanno fiorentino. Fede, arte e proposte con dedica ai migranti

I soccorritori nel loro gergo operativo le chiamano ’metalline’. Sono le coperte di alluminio dorato che indossano iuna volta tratti in salvo dal mare. Oggi, coperte di quello stesso tipo che hanno avvolto persone con le loro storie, rivestiranno il portone della Santissima Annunziata in occasione della solennità dell’Annunciazione, che Firenze ama celebrare come il suo vero. L’installazione temporanea dell’artista Giovanni De Gara è unaa quanti approdano nella ’terra dell’oro’ dove sperano di trovare una vita migliore, e che spesso così non è. L’installazione fa pdi ’Eldorato: nascita di una nazione’, progetto artistico partito da San Miniato al Monte nel 2018, anno del Millenario della basilica, che torna a Firenze dopo aver fatto tappa in moltissime chiese italiane, da Lampedusa a Venezia.