Capello su Totti | Grande visione ma non correva e non aveva dribbling

Giorni in cui il tifoso della Roma non sa veramente più da che parte girarsi, con notizie fresche ed importanti ogni giorno su numerosi fronti. Il focus della squadra torna sul Lecce, con i vari Nazionali che stanno tornando per ributtare la mente su un campionato da chiudere con la qualificazione Champions, l’intervento a Dybala è riuscito, con annesso iter riabilitativo in programma, e Gasperini è sempre più serio candidato per la panchina del futuro. In tale marasma, c’è il tempo anche per rivangare il passato, con Fabioche si è concesso ai microfoni di RSI Svizzera.Dopo le dichiarazioni piccate su Guardiola, definito “arrogante” dall’attuale opinionista di Sky Sport, questa volta il bersaglio è stato, preso in causa ricordando alcuni aneddoti dell’anno dello scudetto: “Lui era un centrocampista avanzato con unadi gioco, ma none non“, ha sentenziato Don Fabio, che sul famoso cambio nello scontro diretto contro la Juventus (2-2) ha poi aggiunto: “Avevo visto che non era la giornata di, mi serviva brio e buttai in campo Nakata e anche Montella.