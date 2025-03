Ilfattoquotidiano.it - Capello: “Ibra prima di me faceva la foca. Totti non dribblava. Beckham? Buon giocatore. Baggio aveva tutto”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Di grandi campioni Fabione ha visti tanti. Ospite della trasmissione radiofonica Larmandillo in onda sulla Radio Svizzera Italiana, l’ex allenatore e ora opinionista televisivo ha ripercorso alcune tappe della sua carriera soffermandosi su alcuni dei calciatori che più lo hanno colpito in 27 anni di panchine.“Gianni Rivera e Robertosono i giocatori italiani più grandi di sempre – ha sostenutopurtroppo si allenava poco al Milan,solo fisioterapia perchéun ginocchio disfatto. Ma vedevi comunque la grande qualità che. Certo, se era mezzo zoppo però non poteva giocare con continuità. E non era assolutamente uningombrante. Roberto: dribbling, visione di gioco egol”.Dopo il Milan, l’allenatore italiano passò al Real Madrid dove ebbe modo di lavorare con tanti fuoriclasse tra cui Davidcon cui vinse la Liga nella stagione 2006-07: “, ma nonissimo.