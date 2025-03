Tvplay.it - Caos Juve, Thiago Motta tradito anche dal suo pupillo: che pugnalata

Laha appena cambiato allenatore e aspetta il rientro dalla pausa delle nazionali per aprire finalmente un nuovo ciclo. Ma nel frattempo c’è chi, tra i giocatori bianconeri, ha qualche sassolino da togliersi dalle scarpe.Per lantus è arrivato il momento della verità, almeno per quanto riguarda i giocatori. L’ultima settimana ha segnato la triste – ma ormai ampiamente attesa – fine dell’esperienzantina di, e l’inizio della nuova era Tudor. Gli obiettivi del club ora sono chiarissimi: staccarsi dal quinto posto in classifica e rientrare tra le prime quattro entro la fine del campionato. Solo dopo questo risultato si potrà seriamente parlare di futuro.dal suo: che. (LaPresse) TvPlay.itCon Tudor, laha scelto un uomo di carisma e che conosce l’ambiente, chiamato a dare una svolta alla drammatica stagione bianconera.