Lortica.it - Caos al Pronto Soccorso: donna minaccia i sanitari e aggredisce una guardia giurata

Una notte di tensione all’ospedale San Donato di Arezzo, dove unadi 45 anni hato il personaleo e aggredito una. L’episodio è avvenuto nella notte tra il 24 e il 25 marzo.La, straniera e senza fissa dimora, è entrata in ospedale in forte stato di agitazione, insultando endo i presenti con frasi come “Vi ammazzo!” e “Vi taglio la gola!”. Alla richiesta di assistenza, ha reagito con violenza contro gli infermieri, costringendo unaa intervenire.L’aggressione ha causato lesioni al vigilante, con una prognosi di quattro giorni. Nel frattempo, è stato richiesto l’intervento della Polizia. Nonostante un primo tentativo di sedazione, laha continuato are gli operatori, rendendo necessaria una seconda somministrazione di farmaci.