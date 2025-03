Notizieaudaci.it - Caos a La Zanzara, rissa sfiorata tra Musta Re e Giuseppe Barboni

La puntata del 25 marzo de La, trasmissione radiofonica condotta daCruciani e David Parenzo , ha vissuto un momento di altissima tensione che ha costretto la produzione a sospendere temporaneamente la diretta. Protagonisti dello scontro sono statiRe , rapper e rappresentante dei Maranza, e, imprenditore noto per le sue opinioni controverse.‘Ti spacco la faccia’, Cruciani interrompe LaTutto è iniziato quandoha fissato con aria di sfidaRe, che gli ha chiesto cosa avesse da guardare. La risposta di, un aggressivo “Ti spacco la faccia” – ha acceso immediatamente gli animi, rischiando di trasformare il confronto verbale in uno scontro fisico.Viste le circostanze,Cruciani è stato costretto a interrompere la trasmissione, mandando in onda della musica e sospendendo temporaneamente le immagini.