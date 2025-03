Oasport.it - Canottaggio, Olimpiadi 2032 in un fiume pieno di coccodrilli? Polemiche in Australia

Leggi su Oasport.it

Mancano ancora sette anni, ma si stanno già muovendo i primi passi per l’organizzazione delledi Brisbane. La rassegna a cinque cerchi è ancora lontana nel tempo e nel frattempo si dovranno svolgere anche i Giochi di Los Angeles 2028, ma a fare notizia è la scelta della possibile località in cui disputare le gare di. La scelta è infatti ricaduta sulFitzroy a Rockhampton, famoso perché habitat naturale di migliaia di. Sembra davvero molto pericoloso, anche se queste acque sono già state teatro di gare e un club locale vi si allena, adottando un protocollo speciale per gli avvistamenti dei predatori.Attenzione anche un aspetto politico: le autorità locali guidate da David Crisafulli (premier del Queensland) vogliono che i Giochi si svolgano interamente nello Stato del Queensland, mentre altri vogliono che alcuni sport si svolgano altrove (ila Sydney).