Anteprima24.it - Cangiano (FdI): “Surreale che De Luca parli di anomalie all’ASI”

Tempo di lettura: 2 minuti“Che Deall’assemblea pubblica di Confindustria Caserta ci sia andato per fare la solita passerella in attesa della decisione della Consulta, è palese. Che abbia utilizzato il suo ruolo per offendere e mistificare, continua ad essere il motivo primario per cui deve andare via dalla guida della nostra Regione. Un Presidente che non ha mai alzato un dito per tutelare gli imprenditori casertani, spesso costretti a plateali forme di protesta o alla dislocazione delle proprie attività in altri contesti territoriali, oggi ha voluto attaccare, e nemmeno velatamente, l’Asi di Caserta, forse per distogliere l’attenzione dell’opinione pubblica e degli addetti ai lavori dai suoi tentativi di continuare a depotenziare le nostre realtà produttive a vantaggio di assetti territoriali a lui più congeniali”.