Candreva miglior assist-man | Quello più bello all’Inter! Lasciato buoni ricordi

, ex tra le altre di Inter, Lazio e Salernitana, dopo aver annunciato ufficialmente il suo ritiro da calcio giocato, nel giorno della partita dedicata a Giuseppe Rossi in un’intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio è tornato a parlare anche della sua esperienza in nerazzurro.ADDIO AL CALCIO – Antoniotorna sul suo addio al calcio: «Scelta difficile perché quando si arriva dopo tanti anni di carriera non si vuole mai smettere. Però ci siamo divertiti, siamo stati bene, abbiamo fatto grandi cose. Sono contento di averdove ho giocato».Tra i-man in Serie A,ricorda un episodio!IN UN DERBY – Dal suo esordio nel 2007 fino al suo addio al calcio, Antonioè il calciatore con piùin Serie A. Lui ne ricorda uno in particolare: «Per me è una grande soddisfazione far parte di una classifica di grandi giocatori.