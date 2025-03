Internews24.com - Candreva: «Lasciare il calcio? Una scelta difficile! All’Inter bei ricordi, quell’assist a Icardi nel derby…»

Leggi su Internews24.com

di Redazione: «il? Unabeinel derby.» Le parole dell’ex nerazzurroIntervistato ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, l’ex Inter, Antonio, che di recente ha annunciato l’addio al, ha parlato cosi:LE PAROLE- «È stata unaperché dopo tanti anni di carriera non si vuole mai smettere, ma è arrivato il momento. Ci si è divertiti, siamo stati bene e abbiamo fatto grandi cose. Sono contento di quello che ho lasciato dove ho giocato perché l’ho fatto con sacrificio, impegno, dedizione. Ho lasciato dei bei. Esultanza dopo il gol in Inter-Lecce? Mi ricordo, ma la stessa faccia l’ha fatta Romelu (Lukaku, ndr) e io ho fatto la sua, solo che lui era di spalle e non si è vista.