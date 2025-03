Notizieaudaci.it - Can Yaman punzecchia Mediaset per il rinvio de Il Turco

Era tutto pronto per il grande ritorno di Cansu Canale 5 con la miniserie Il, ma i fan italiani dovranno attendere ancora. La serie, inizialmente prevista per il 25 marzo 2025, è stata infatti posticipata daall’8 e al 15 aprile. Al suo posto, andranno in onda delle puntate speciali di Avanti un altro! By Night , condotto da Paolo Bonolis.Cansulde Il: ‘Si vede che ci tengono’ Ilha scatenato la delusione non solo dei fan italiani di Can, ma anche dello stesso attore, che non ha esitato a manifestare il suo disappunto attraverso una storia Instagram. L’attoreha commentato in modo pungente:“La situazione è sempre più chiara e precisa, si vede che ci tengono. Un gran bel gioco di rivalità tra canali l’8 e il 15 aprile. Cambiare la programmazione all’ultimo minuto è davvero professionale.