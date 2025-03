Anteprima24.it - Campionati Giovanili Criteria, Napoli nuoto a Riccione con 5 atleti

Tempo di lettura: 2 minutiLasarà presente con ben cinqueper iNazionali. L’appuntamento più atteso della stagione per ilgiovanile italiano. Dal 28 marzo al 2 aprile, lo Stadio deldiaccoglierà le migliori promesse del panorama nazionale per sei giorni di gare di altissimo livello. Si inizia il 28 e 30 marzo nella sezione femminile con Valentina Catuogno che parteciperà ai 50, 100 e 200 rana, mentre, Alessandra Scotto D’Apollonia sarà in gara nei 50, 100 e 200 stile libero. Tra il 31 marzo e il 2 aprile, invece, nella categoria maschile Ciro Pio Motti gareggerà nei 50 e 100 farfalla e nei 50 dorso. Jacopo Grassi, invece, sfiderà i pari età nei 50 e 100 dorso. Infine, Gennaro Ferraro originario di Monterusciello in acqua proverà a portare a casa una medaglia nei 100 e 200 dorso e nei 100 e 200 farfalla.