Campi scuola per bambini e adolescenti con diabete in Toscana: natura, formazione e inclusione

Tornano idedicati aaffetti da, insieme alle loro famiglie. Un’opportunità preziosa per trascorrere del tempo all’aria aperta, tra campeggio, sport e attività nella, ma anche per imparare, con il supporto di medici e psicologi, a gestire al meglio questa patologia cronica e affrontare le sfide quotidiane.Irappresentano anche un’occasione diper nuovi tutor:già esperti nella gestione delche potranno aiutare i più giovani. “La Giunta regionale ha recentemente confermato il finanziamento di 170 mila euro per sostenere i progetti dell’Ospedale Meyer – centro di riferimento regionale – e delle AslNord-Ovest e Sud-Est anche per il 2025”, ha dichiarato il presidente Eugenio Giani. Le tre aziende sanitarie organizzeranno imettendo a disposizione il personale specializzato dei reparti di pediatria.