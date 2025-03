Anteprima24.it - Campania, indetta la conferenza regionale sull’immigrazione

Tempo di lettura: < 1 minutoLa Regioneorganizza la“Immigrazione e diritti: percorsi di inclusione per una nuova cittadinanza”, in programma a Napoli presso il Complesso monumentale di Santa Maria La Nova venerdì 28 marzo 2025, a partire dalle 14:30, e sabato 29 marzo, dalle 9:30. L’iniziativa rappresenta un momento di confronto tra istituzioni, Terzo settore, sindacati, esperti, rappresentanti delle comunità migranti e accademici, con l’obiettivo di rafforzare le politiche di accoglienza e inclusione, nel segno della tutela dei diritti e della coesione sociale.Saranno affrontati temi cruciali per il futuro delle politiche migratorie, come i diritti costituzionali, il diritto alla salute, la dignità del lavoro, il diritto all’abitare, allo studio e alla formazione professionale.