Campania a tavola | una cena evento con le stelle della ristorazione campana a Eataly Roma

Ostiense lunedì 31 marzo, alle ore 20, si terrà unaunica: alcuni dei più grandi nomicreeranno un menu speciale, per raccontare anche ale bellezzeloro regione, in occasionedelle– Eccellenze campane’. Un’occasione per degustare piatti iconici, realizzati da Maicol Izzo (Piazzetta Milù, Castellammare di Stabia, 2Michelin), Luigi Tramontano (O me o il mare, Gragnano, 1 stella Michelin) e Giuseppe Molaro (Contaminazioni, Somma Vesuviana, 1 stella Michelin). Il gran finale sarà affidato al talento di Pasquale Marigliano, dell’omonima pasticceria, di Nola in provincia di Napoli, insignito delle Tre Torte Gambero Rosso dal 2011 e World Pastry Star 2023. La ‘delle’, che si svolgerà presso il ristorante Terra al secondo piano, è unspeciale per celebrare l’eccellenza enogastronomicaattraverso il talento di chef e artigiani del gusto, accompagnati dai vini iconici di Feudi di San Gregorio.