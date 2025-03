Ilrestodelcarlino.it - Cambio medico: è caos. Code all’anagrafe assistiti. Si può fare tramite email

Mattinata diall’ufficio anagrafedell’ospedale Mazzoni di Ascoli a causa del pensionamento di diversi medici di base. Molti cittadini si sono recati agli sportelli per effettuare ildel propriodi fiducia, ma si sono trovati di fronte a una situazione complicata: lunghe file anche prima dell’apertura degli uffici e, secondo quanto segnalato, un solo sportello disponibile per la maggior parte della mattinata. Recarsi agli sportelli non è però l’unico modo per effettuare ildeldi base ad Ascoli. I cittadini, infatti, oltre agli sportelli dell’Azienda Sanitaria Territoriale, hanno la possibilità di inviare una richiesta via e-mail all’indirizzo [email protected] indicando ilscelto e allegando una copia della tessera sanitaria e un valido documento di riconoscimento, con l’oggetto ‘scelta’.