Internews24.com - Cambiaghi dell’Inter Women premiata: «E’ una delle migliori calciatrici del 2023-2024»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneMichelaottiene uno speciale riconoscimento: la giocatriceper la scorsa stagioneL’attaccante nerazzurra Michelaè statacome unadella stagione-24 direttamente dall’AIC. La 29enneoriginaria di Vimercate è stata inserita nella TOP 11 della scorsa annata. «Un premio speciale, assegnato direttamente dalle sue colleghe, che conferma l’importanza e l’impatto dell’attaccante. Tra le candidate nerazzurre c’era anche Lina Magull», riporta attentamente il club meneghino.«Un traguardo straordinario per, che con la maglianella scorsa stagione ha realizzato dieci reti in 24 presenze e ha saputo imporsi come unaassolute protagoniste, guadagnandosi la stima e il rispetto di tutto il movimento calcistico.