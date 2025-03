Dilei.it - Calle, dove posizionarle e quanto innaffiare la pianta in vaso

Tra le piante che possiamo scegliere per dare un tocco di colore alla nostra casa, non possiamo non parlare delle, note scientificamente con il nome di Zantedeschia. Questaerbacea perenne presenta delle foglie molto caratteristiche, a forma di freccia, dal colore verde intenso. Ma a renderla così caratteristica troviamo i fiori, vero e proprio tratto distintivo, perché sono morbidi e vellutati, a forma di coppa. In natura possiamo trovaredi vari colori, ma come coltivarle in casa?e, soprattutto, ogniannaffiarle? Scopriamo tutto sulla Regina dei Fiori., le caratteristiche della Regina dei FioriIl suo nome deriva dal greco kalos, che possiamo tradurre con “bella”: nomen omen, potremmo dire a questo punto, considerando che le sue fioriture sono tra le più belle di sempre.