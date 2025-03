Internews24.com - Calhanoglu fa sorridere Inzaghi: il dato impressionante sul turco

Leggi su Internews24.com

di Redazionetorna in forma: i numeri che stanno facendoil tecnico dell’Inter SimoneL‘Inter non ha paura della sosta. Ilportato alla luce oggi dalla Gazzetta dello Sport spiega perfettamente cosa accade da due stagioni: 17 punti su 21 raccolti nei match post-sosta nazionali. Peraltro, in queste gare, spesso i giocatori decisivi sono stati proprio quelli che si erano spesi maggiormente per i propri commissari tecnici. Insomma, la spina viene riattaccata subito.In aggiunta, per una volta, questa pausa non ha portato brutte notizie, ma solo buone tra recuperi e “risparmio energetico”. In particolare, si sta riapprezzando il “vero”, forse mai visto in questa stagione. Il– come evidenzia la Gazzetta dello sport – continua a crescere e proprio adesso sta toccando il picco stagionaleLeggi su Internews24.