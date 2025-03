Iltempo.it - Calendario anti-Meloni: dal 25 aprile al 1° maggio i compagni si preparano a gridare al fascismo

Mia nonna era nata a Predappio ed era la maestra del paese. Amica di donna Rachele e ardente fascista, rimase vedova molto giovane in quanto il marito, dopo essere stato percosso a sangue da una squadra di partigiani scesi dal Poggio di Montironi, morì per un'infezione. Per lei la parola «partigiano» funzionava come un riflesso pavloviano, partiva con una sequela di insulti in dialetto romagnolo. Quando cominciai la scuola mia madre, prudente, si raccomandò - non dire a nessuno della nonna, neppure che canta sempre «giovinezza», e non la ccchiare neppure tu! -, come fosse un segreto di famiglia inconfessabile. Quando studiavo la glorificata storia dei partigiani che avevano sconfitto ilregalandoci la democrazia non riuscivo proprio a capire come mai mia nonna ce l'avesse tanto con loro.