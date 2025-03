Calcionews24.com - Calciomercato Verona, tutti vogliono il cartellino di Tchatchoua. Una big europea pronta a prenderlo

Leggi su Calcionews24.com

altro enorme sacrificio per la squadra gialloblu in estate. Quella bigfa sul serio per la difesa Ilvedrà i gialloblu smantellare praticamente la squadra: se da una parte c’è di mezzo la probabile cessione di Suslov, dall’altra lo stesso esito sarà nei confronti di, autore fino ad ora .