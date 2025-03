Calciomercato.it - Calciomercato, pagano la clausola di Kean: “sì” legato al Mondiale

In questa stagione Moisesta mettendo in mostra tutte le sue qualità e abilità da attaccante vero come non succedeva da tempo.Gli anni difficili tra Juventus ed Everton hanno minato alla reputazione di un giocatore che in questa stagione è decisivo non solo con la maglia della Fiorentina, ma anche con quella della Nazionale. Ed è proprio all’Italia e all’eventuale qualificazione ai prossimi Mondiali che èil futuro di Moise, finito inevitabilmente nel mirino di alcune delle squadre migliori d’Europa.Strappanoalla Fiorentina pagando la(LaPresse) –.itPer strapparlo alla Fiorentina non esistono però scorciatoie: bisogna pagare larescissoria da 52 milioni di euro. Patti chiari, amicizia lunga.saluta Firenze:laImportanti novità arrivano in merito al futuro di Moise, tornato finalmente a far parlare di sé grazie all’incredibile stagione che starebbe facendo alla Fiorentina.