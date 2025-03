Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, Sabatini fa il nome che non ti aspetti: «Se dai questo giocatore a Tudor, è una squadra che gira alla grande!»

di RedazionentusNews24, Sandroha parlato in esclusiva antusnews24 della rosa bianconera e diIntervistato dantusnews24, il giornalista Sandroha posato la sua lente d’ingrandimento sulla rosa dellantus. Queste le sue dichiarazioni su alcuni singoli bianconeri.Qualesecondo lei che non è stato valorizzato da Motta, potrebbe invece rientrare con più peso specifico nella gestione? «Io ero un tifoso di Fagioli, mi ha fatto innamorare. Se dai Fagioli aquesta è unache, poi col 3-5-2 figuriamoci. Uno che può far meglio è Douglas Luiz, a me non fa impazzire però comunque è meglio di quello che si è visto fino ad ora. Koopmeiners non vale 60 milioni ma è nettamente meglio se viene restituito ai compiti che aveva all’Atalanta e poi Vlahovic.