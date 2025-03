Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, possibile ritorno di fiamma a giugno: torna di moda quella destinazione per l’attaccante. L’indiscrezione e tutti i dettagli

di RedazionentusNews24di. Isulfuturo di Jadon Sancho, attualmente in prestito al ChelseaPotrebbe cambiare nuovamente il futuro di Jadon Sancho. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, infatti, l'esterno inglese sarebbe interessato ad unal Borussia Dortmund.L'ex obiettivo del, attualmente in prestito al Chelsea dal Manchester United, potrebbe non essere confermato dai Blues. Oltre al Borussia Dortmund, anche il Bayer Leverkusen è stato già accostato al calciatore: Sancho spinge per ilin Germania.