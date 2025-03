Lanazione.it - Calcio. Terza: sette squadre in cinque punti

Pisa 25 marzo 2025 – Ventitre gol, due vittorie interne, due pareggi e tre successi esterni nella ventiquattresima giornata di campionato nel girone B diCategoria. Due empolesi appaiate in testa, il Casenuove Gambassi ed il Ponte a Elsa con quarantottoe ventitre gare giocate finora. Il Casenuove Gambassi pareggia 1 – 1 a Calasanzio e si fa agguantare in testa alla classifica dal Ponte a Elsa che espugna il campo del Monteserra per 1 – 2. Nel prossimo turno proprio il Monteserra sarà l’avversario del Casenuove Gambassi, mentre il Ponte a Elsa attende il Treggiaia. Treggiaia sconfitto in casa di misura per 0 – 1 dal Santa Maria a Monte che sale al terzo posto con quarantaquattro, agganciando il Cascianan Terme Lari che non va oltre il pareggio sul campo del Casteldelbosco in un pirotecnico 3 – 3 finale.