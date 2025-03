.com - Calcio Serie D / Saranno 800 i sambenedettesi a Senigallia

Mercoledì 26 marzo via alle prevendite per il derby contro la Vigor di domenica 30: intanto Kone è nei quarti di finale al Viareggio con la Fiorentina, 25 marzo 2025 – La Vigorospita la Sambenedettese allo stadio Bianchelli. Gara prevista domenica, 30 marzo, alle ore 15. Sestultimo appuntamento di campionato.Il servizio di prevendita dei biglietti scatterà domani pomeriggio (26 marzo) e terminerà domenica mattina alle ore 10, giorno della gara.I tagliandi sono acquistabili in prevendita presso il Vigor Official Store (via Cattabeni, 41).Orari di apertura: martedì 9.30-13.00, dal mercoledì al sabato 9.30-13.00 / 16.00-19.30; la domenica 9.30-13.00.È fortemente consigliato di usufruire della prevendita al fine di evitare code ai botteghini il giorno della partita, oltre che per risparmiare 2 euro su ciascun biglietto.