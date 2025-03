.com - Calcio / Risultati e marcatori 15° giornata campionato Allievi regionale e provinciale

Leggi su .com

Nel Girone B passa a condurre il Tolentino sul Moie Vallesina che perde in casa contro la Recanatese. Nelconferme per Barbara Monserra, Ancona e Villa MusoneVALLESINA, 25 marzo 2025 – Tre turni alla conclusione e poi i play off per assegnare la regina del.Nel Girone A sempre la Vigor Senigallia in testa seguita dal K Sport Montecchio Gallo. In quello B il Moie Vallesina perde in casa contro la Recanatese e passa al comando il Tolentino che supera l’Osimana. Anche nel girone C conferma in vetta alla classifica per Atletico Ascoli tallonata dalla Sambenedettese. In questo girone potrebbe risultare determinante lo scontro diretto nell’ultimache si giocherà in casa dell’attuale capolista.REGIONALI U17 – GIRONE A15 – K Sport Montecchi Gallo – CSI Delfino Fano 1-0 Cucchiarini, Urbino – Senigallia 1-3 Menconi, Fabi, Contardi, Tombesi, Valfoglia – Villa San Martino 2-3 Chiaretti, Gabellini, Abrugiato, Orazietti, Carburi, Vigor Senigallia -Fossombrone 1-0 Cerioni, Biagio Nazzaro – Palombina Vecchia 4-0 Cardinaletti, Cardinaletti, Todaro, Galeazzi– Reti 15 – Carburi (Villa San Martino); reti 13– Illuzzi (Fossombrone), reti 10 – Lagrasta (K Sport Montecchio Gallo), Sartini (Vigor Senigallia) Bocci (Urbino);Classifica – Vigor Senigallia 40; K Sport Montecchio Gallo 37; Villa San Martino 29; Fossombrone 26; Biagio Nazzaro 21; Palombina, Senigallia 20; Delfino Fano 13; Urbino 7; Valfoglia 3REGIONALI U17 – GIRONE B15 – Fabriano Cerreto – Ponterosso 3-1 Marianiello, Maraniello, Centini, Baldoni, Matelica – Vigor Castelfidardo 0-3 Catozzo, Catozzo, Ballarini, Moie Vallesina – Recanatese 0-3 Reucci, Memhedi, Papini, Tolentino – Osimana 2-1 Stefoni, Cicconetti, Taborro, Giovane Ancona – Maceratese 4-1 Palombarani, Mariotti, Palombarani, Palombarani, BrandaoGiosuè Lorenzetti, classe 2008– Reti 26 – Lorenzetti (Moie Vallesina); reti 16 – Memhedi (Recanatese); reti 11 – Catozzo (Vigor Castelfidardo); reti 10 – Arbusti (Tolentino)Classifica – Tolentino 35; Moie Vallesina 34; Matelica 30; Recanatese 28; Vigor Castelfidardo 27; Giovane Ancona 24; Maceratese 22; Ponterosso, Osimana, Fabriano Cerreto 7REGIONALI U17 – GIRONE C15 – Mandolesi – Invictus 3-1, P.