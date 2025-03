Ilfattoquotidiano.it - Calciatori con passaporti falsi: stangata per il club dei rifugiati che gioca in Promozione pugliese

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La storia del Rinascita Refugees ASD sembra una di quelle che piacerebbe sempre poter raccontare: si tratta di undi Carmiano (in provincia di Lecce) affiliato alla Cooperativa Rinascita (che ha sede legale a Copertino, sempre in provincia di Lecce), chenel campionato di. La particolarità, come si può intuire dal nome, è che la rosa è tutta composta datorio richiedenti asilo, che provano a trovare in Italia una via di riscatto anche attraverso il calcio. L’intento è nobile, il progetto pure. La messa in pratica evidentemente un po’ meno, perché è di oggi il provvedimento che prevede una pioggia di squalifiche e inibizioni pere tesseramenti irregolari, oltre a una maxi penalizzazione alla società, che era in corsa per i playoff e quindi lain Eccellenza e che ora invece si ritrova nelle zone più basse della classifica, a rischio playout.