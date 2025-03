Sport.periodicodaily.com - Cagliari vs Monza: le probabili formazioni

Gara valida per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Appuntamento da non fallire per i sardi in chiave salvezza contro i brianzoli ormai rassegnati alla retrocessione.vssi giocherà domenica 30 marzo 2025 alle ore 12.30 presso l’unico Arena.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Momento non semplice per i sardi che hanno ottenuto soltanto due punti nelle ultime 5 partite, e nell’ultima sono usciti sconfitti dal campo della Roma. La squadra di Nicola è quindicesima con 16 punti e quattro lunghezze di vantaggio sul terz’ultimo posto, e il match contro i brianzoli arriva a puntino per allungare sulla concorrenza.I brianzoli attendono ormai soltanto l’ufficialità della retrocessione. Anche perché l’ultimo posto in classifica con 15 punti a meno dieci dalla salvezza suona già come una condanna.