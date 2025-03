Ilfattoquotidiano.it - Caduta senza fine per Tesla, vendite in Europa giù del 40% a febbraio, decimo calo consecutivo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Non si arresta lo “sprofondo” diin. Anche ini dati sulle immatricolazioni sono da mani nei capelli: – 40% su base annua, a fronte di un mercato dell’elettrico che cresce del 26%. Per la casa automobilistica di Elon Musk è ilmensilein. Il bilancio dei primi due mesi del 2025 è di – 43% (+ 31% il mercato).A penalizzarec’è, da un lato, l’attesa per il nuovo Model Y, le cui prime consegne sono iniziate solo a marzo. Dall’altro, forse soprattutto, l’appannarsi dell’appeal del marchio statunitense in seguito alle prese di posizione di Musk a sostegno di movimenti politici europei di estrema destra e il ruolo assunto nell’amministrazione Trump. Negli Stati Uniti vetture e concessionarisono stati oggetto anche di atti vandalici.