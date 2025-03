Tvplay.it - Bye bye Vlahovic: la Juve ha scelto il suo nuovo attaccante, arriva ad una condizione

Leggi su Tvplay.it

Lantus continua a progettare la partenza di. Già individuato il suo adeguato successore: la strategia del club bianconero. Thiago Motta, ormai, appartiene al passato. A guidare lantus sino al termine della stagione ci penserà Igor Tudor, al quale il club ha affidato tre compiti. In primis, centrare la qualificazione in Champions League (ritenuta vitale per le casse societarie). Al tempo stesso, il tecnico croato sarà chiamato a rilanciare Kenan Yildiz e Dusanscivolati nelle retrovie nelle ultime settimane. Il destino del 19enne turco è un rebus e dipenderà dal piazzamento in campionato. Quello del 24enne serbo, invece, è stato già deciso: ancora quale mese di convivenza, poi sarà tempo di dirsi addio.Bye bye: lahail suoad una(Ansa) TvPlay.