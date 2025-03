Lettera43.it - Byd supera Tesla nel fatturato 2024, i perché del sorpasso dell’azienda cinese a Elon Musk

Nel, Byd hatoper, consolidando la propria posizione di leader globale nel mercato delle auto elettriche. Il gruppo, sostenuto dall’investitore Warren Buffett, ha registrato un balzo del 29 per cento nei ricavi, raggiungendo i 777,1 miliardi di yuan (circa 107,2 miliardi di dollari),ndo le stime degli analisti e lasciandosi alle spalle i 97,7 miliardi dichiarati da. Anche l’utile netto di Byd ha registrato un forte incremento, crescendo del 34 per cento fino a 40,3 miliardi di yuan, segnando nuovi record per l’azienda. Il titolo in borsa ha toccato il massimo storico il 20 marzo, a 424,20 dollari di Hong Kong, trainato dall’annuncio di una nuova tecnologia di batterie in grado di ricaricare un veicolo in soli cinque minuti e garantire un’autonomia di 470 chilometri.