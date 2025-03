Screenworld.it - Buon compleanno, Disney Plus: cinque anni di streaming e un 2025 ricco di novità!

24 marzo 2020: il pubblico italiano scopre lomarchiatocon. Il serviziodel colosso dell’entertainment porta nelle casa italiane ilcatalogo del Marvel Cinematic Universe, la galassia lontana lontana di Star Wars e una vasta selezione di serie TV per tutti gusti.Dopoassieme,è ora pronta a festeggiare assieme al suo pubblico questo traguardo con una nuova offerta di grandi serie, come Alien: Pianeta Terra e Dying for Sex , la serie originale britca The Stolen Girl, l’attesa stagione finale di Andor di Lucasfilm, senza dimenticare il grande cinema con A Real Pain. Da non dimenticare anche il ritorno su+ in Italia di serie acclamate dalla critica e vincitrici di più premi Emmy®, tra cui The Bear di FX, Only Murders in the Building e una nuova stagione de I Simpson.