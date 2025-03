Ilrestodelcarlino.it - Bullismo, a scuola di legalità. La sfida della prevenzione

"Oggi ilnon si ferma più al cancello, ma segue i ragazzi ovunque, anche dentro casa". Così Matteo Mancini, agentePolizia Locale dell’Unione delle Terre d’Argine, evidenzia l’importanza di, famiglie e istituzioni nel contrasto al fenomeno. Cosa fare se si è vittima dio cyber? "Chiedere aiuto a un adulto o a un amico fidato, evitare le provocazioni e non mostrare paura. Essere spiritosi può mettere in difficoltà il bullo. Non isolarsi, per non diventare un bersaglio facile". Come proteggersi sui social? "Occorre sempre proteggere i propri dati, segnalare contenuti offensivi e impostare regole di privacy. La ’Netiquette’ impone anche di rispettare la privacy e chiedere il consenso prima di pubblicare contenuti altrui". Cosa fare se si ricevono minacce online? "Le minacce sono un reato e vanno denunciate entro tre mesi.