Buffon jr a segno con la nazionale under 18 della Repubblica Ceca

Dopo la prima convocazione ine la prima presenza nella sfida contro il Portogallo, è arrivato anche il primo goal di Louis Thomascon la maglia18. Il figlio dell’ex numero unoJuventus emoAlena Seredova è infatti andato anell’amichevole vinta dallaboema contro la rappresentativa di pari etàFrancia per il risultato di 4-1 realizzando la rete del momentaneo tre a uno a metà del secondo tempo. Inizialmente schierato in panchina,jr è subentrato all’inizioripresa impiegando soltanto una ventina di minuti per segnare il primo goal in, sfruttando al meglio un’indecisionedifesa avversaria in fase di impostazione, riuscendo a rubare il pallone ad un difensore francese e a battere l’estremo difensore ospite con un tiro da distanza ravvicinata.