Anteprima24.it - Buco alla parete di un bar tabacchi: rubate stecche di sigarette e contanti

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoFurto questa notte in un bara Guardia Sanframondi. I malviventi hanno effettuato un foro nel muro nella parte posteriore del locale e sono entrati rubandodie denaro contante per un valore complessivo di circa 400 euro. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione per effettuare un sopralluogo ed avviare le indagini. L'articolodi un bardiproviene da Anteprima24.it.