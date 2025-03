Oasport.it - Brugge-De Panne 2025: la startlist e chi parteciperà. Presenti Milan, Philipsen e Merlier

Cominciano le classiche del Nord Europa. Domani ci sarà l’appuntamento con la quarantanovesima edizione della-De. Sarà il teatro per una sfida meravigliosa tra i migliori velocisti al mondo. Sonopraticamente tutti i big dello sprint, partendo dal nostro Jonathan, che se la vedrà con Jasper, Timed Olav Kooji. Attenzione, però, anche ad altri due velocisti di lusso come Arnaud De Lie e Dylan Groenewegen, ma anche a due veterani come Arnaud Demare ed Alexander Kristoff, Tra i più giovani fari puntati sul padrone di casaFretin. Tra le fila azzurre oltre apossono dire la loro anche Alberto Dainese, Antonio Albanese e Davide Ballerini. Andiamo a scoprire chialla corsa belga.-DEALPECIN-DECEUNINCK1Jasper2 GAZE Samuel3 GHYS Robbe4 HOLLMANN Juri5 KIELICH Timo6 RICKAERT Jonas7 VAN DEN BOSSCHE FabioTEAM VISMA LEASE A BIKE11 KOOIJ Olav12 BEHRENS Niklas13 CAMPENAERTS Victor14 MCLAY Daniel15 VAN BELLE Loe16 VAN DER SANDE Tosh17 VERMOTE JulienSOUDAL QUICK-STEP21Tim22 BASTIAENS Ayco23 LAMPAERT Yves24 LAMPERTI Luke25 VAN LERBERGHE Bert26 VANGHELUWE Warre27 ?ERNÝ JosefLIDL-TREK31Jonathan32 CONSONNI Simone33 DECLERCQ Tim34 HOOLE Daan35 MOSCA Jacopo36 TEUTENBERG Tim Torn37 THEUNS EdwardINTERMARCHÉ – WANTY41 MARIT Arne42 ARTZ Huub43 REX Laurenz44 THIJSSEN Gerben45 VAN DER HOORN Taco46 VAN HOECKE Gijs47 VAN SINTMAARTENSDIJK RoellRED BULL – BORA – HANSGROHE51 LAZKANO Oier52 MACIEJUK Filip53 MULLEN Ryan54 MOSCON Gianni55 VAN DIJKE Mick56 WELSFORD Sam57 VAN POPPEL DannyUAE TEAM EMIRATES XRG61 VERMEERSCH Florian62 OLIVEIRA Rui63 BARONCINI Filippo64 BJERG Mikkel65 HERREGODTS Rune66 MOLANO Juan Sebastián67 MORGADO AntónioMOVISTAR TEAM71 NORSGAARD Mathias72 AULAR Orluis73 MORO Manlio74 SERRANO Gonzalo75 CIMOLAI Davide76 GARCÍA CORTINA Iván77 MILESI LorenzoEF EDUCATION – EASYPOST81 ALBANESE Vincenzo82 DOULL Owain83 MIHKELS Madis84 ROOTKIN-GRAY Jack85 SWEENY Harry86 TODOME Yuhi87 WALKER MaxGROUPAMA-FDJ91 BARTHE Cyril92 DAVY Clément93 JACOBS Johan94 RUSSO Clément95 LE HUITOUZE Eddy96 PENHOËT Paul97 WALLS MatthewBAHRAIN VICTORIOUS101 BAUHAUS Phil102 BRUTTOMESSO Alberto103 ERŽEN Žak104 VAN MECHELEN Vlad105 SKERL Daniel106 ERMAKOV Roman107 ARNDT NikiasTEAM JAYCO ALULA111 GROENEWEGEN Dylan112 DONALDSON Robert113 O’BRIEN Kelland114 REINDERS Elmar115 WALSCHEID Max116 GAMPER Patrick117 KRIJNSEN Jelte12hTEAM PICNIC POSTNL121 JAKOBSEN Fabio122 ANDRESEN Tobias Lund123 LEIJNSE Enzo124 MÄRKL Niklas125 VAN DEN BERG Julius126 VAN UDEN Casper127 WELTEN BramARKEA-B&B HOTELS131 DEMARE Arnaud132 GRONDIN Donavan133 LOZOUET Léandre134 MOZZATO Luca135 SCOTSON Miles136 SENECHAL Florian137 THIERRY PierreCOFIDIS141 FRETIN142 ALLEGAERT Piet143 IZQUIERDO Clément144 KNIGHT Oliver145 RENARD Alexis146 ROBEET Ludovic147 TOUZÉ DamienXDS ASTANA TEAM151 BALLERINI Davide152 GAZZOLI Michele153 FEDOROV Yevgeniy154 TONEATTI Davide155 KANTER Max156 MALUCELLI Matteo157 ROMELE AlessandroISRAEL – PREMIER TECH161 PICKRELL Riley162 BOIVIN Guillaume163 CÔTÉ Pier-André164 HOFSTETTER Hugo165 RAISBERG Nadav166 SCHWARZMANN Michael167 VAN ASBROECK TomLOTTO171 DE LIE Arnaud172 DE BUYST Jasper18h173 GIDDINGS Joshua174 TAMINIAUX Lionel175 DE SCHUYTENEER Steffen18h176 VEISTROFFER Baptiste177 VIVIANI EliaUNO-X MOBILITY181 KRISTOFF Alexander182 BLIKRA Erlend183 FREDHEIM Stian184 HVIDEBERG Jonas Iversby185 RESELL Erik Nordsæter186 WÆRENSKJOLD Søren187 WALLIN Rasmus BøghTEAM FLANDERS – BALOISE191 CRABBE Tom192 DE VYLDER Lindsay193 VERCOUILLIE Victor194 DENS Tuur195 GERITS Vince196 HESTERS Jules197 VANDENBRANDEN NoahTEAM TOTALENERGIES201 BONIFACE Lucas202 BOULAHOITE Rayan203 DAUPHIN Florian204 JEANNIERE Emilien205 MANZIN Lorrenzo206 MARCEROU Nicola207 SOUPE GeoffreyWAGNER BAZIN WB211 BARBIER Pierre212 DESAL Ceriel213 LAMBRECHT Michiel12h214 RENARD-HAQUIN Henri-François12h215 REYNDERS Jens216 VAN ROOY Kenneth12h217 WEEMAES SashaTUDOR PRO CYCLING TEAM221 DAINESE Alberto222 FROIDEVAUX Robin223 HEMING Miká224 KLUCKERS Arthur225 KOLZE CHANGIZI Sebastian226 MIKUTIS Aivaras227 ZIJLAARD MaikelUNIBET TIETEMA ROCKETS231 BLOEM Joren232 BOMBOI Davide233 BUDDING Martijn234 DE VRIES Hartthijs235 KOPECKÝ Tomáš236 NIELSEN Sebastian237 STOCKMAN Abram