Britney Spears il biopic prende forma | Ariana Grande Sabrina Carpenter e Millie Bobby Brown in lizza per il ruolo?

Jon M. Chu sta mettendo a tacere le voci sul casting che circondano il suo prossimo film biografico su. Il regista di Wicked ha detto ai fan su X che il suo film non è ancora nemmeno in fase di casting, mentre circolano voci secondo cuisi contendono ildell’iconica pop star sulschermo. “Niente di tutto questo è vero“, ha scritto Chu. “Sembra eccitante, ma non abbiamo ancora avuto una conversazione sul casting di questo film. Siamo troppo presto nello sviluppo. Mi dispiace.” Fin dall’annuncio del film biografico, i fan hanno speculato su chi avrebbe dovuto interpretareal cinema. La star di “Heart Eyes” Olivia Holt è stata tra le prime candidate sui social media e all’inizio di quest’anno ha detto a Variety che “sarebbe un sogno” interpretare, aggiungendo: “Ne sarei così onorata“.